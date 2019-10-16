Уряд призначив тимчасового керівника Одеського порту



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Одеський морський порт отримав нового керівника

Керівником Одеського порту призначений Олексій Мяськовський

Сьогодні, 16 жовтня, Кабінет міністрів України під час засідання призначив нового в.о. директора Одеського морського торгового порту. Про це на брифінгу розповів прем'єрміністр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд тимчасово поклав виконання обов'язків директора Одеського порту на Олексія Мяськовського.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабмін оголосив конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства охорони здоров'я, а також до 17 жовтня продовжив терміни конкурсів на голів Держекспортконтролю, Держгеокадастру, Держлісагентства та до 22 жовтня - Укрінфрапроекту.

Нагадаємо, колишнього директора Одеського порту звільнили минулого тижня. Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, підставою для звільнення Ігоря Ткачука стало перезавантаження портів та повне оновлення менеджменту.

До цього Криклій звільнив керівників Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів. Зокрема, їх діяльність була визнана такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту.

Також нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів створив комісію із захисту бізнесу. Глава уряду Олексій Гончарук зазначив, що представники бізнесу часто звертаються до Кабміну з інформацією про вимагання з них хабарів і про те, що їх «кошмарять».