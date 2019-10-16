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    Уряд схвалив проєкт закону про реформу митниці і податкової

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    Уряд схвалив проєкт закону про реформу митниці і податкової

    Документ дозволить працювати Митній і Податковій службам у форматі єдиних юридичних осіб

    Кабінет міністрів України в середу, 16 жовтня, схвалив законопроект, який дозволить територіальним органам Державної митної служби та Державній податковій службі (ДПС) працювати не як юридичним особам, а як відокремленим підрозділам, повідомляє прес-служба Кабміну.

    Відзначається, що законопроект передбачає зміни до законів і кодексів України, згідно з якими:

    • Держмитслужба та ДПС зможуть створювати відокремлені підрозділи без статусу юрособи, що забезпечить можливість здійснення діяльності в форматі єдиних юросіб;
    • Вносяться зміни в понятійний апарат у законодавстві;
    • Керівники Держмитслужби та ДПС зможуть делегувати повноваження керівникам підрозділів (територіальних органів) відповідно до положень про територіальні органи;
    • Визначаються особливості оплати праці держслужбовців Держмитслужби, ДПС і їх територіальних органів, з урахуванням положень Митного і Податкового кодексів України;
    • Надається можливість безкоштовно і відкрито отримувати знеособлену інформацію про експортно-імпортні операції, в тому числі про митну вартість товарів, про правопорушення;
    • Розширюється можливість застосування в митній справі електронних документів;
    • Вилучене митницями майно буде відкрито реалізовуватися на аукціонах через електронні торгові системи;
    • Глави місцевих держадміністрацій не впливатимуть на призначення і звільнення керівників митниць.

    В уряді зазначають, що цей Закон сприятиме зниженню тимчасових і грошових витрат для бізнесу при митних процедурах, наближенню до повної електронізації процесів на митниці, а також впровадження ефективної організаційної структури, побудованої за функціональним принципом.

    Раніше голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив, що у межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16

     

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