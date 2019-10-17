Рада схвалила зміни до Митного кодексу стосовно боротьби з піратською продукцією



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За документ у другому читанні проголосував 271 депутат

Верховна Рада прийняла законопроєкт №1230 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».

За документ у другому читанні проголосував 271 депутат.

Документ розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється при переміщенні товарів через митний кордон України та дає визначення термінам «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, підозрювані в порушенні права інтелектуальної власності».

Відповідно до закону, розширюються випадки застосування заходів, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, підозрюваних у порушенні права інтелектуальної власності, в тому числі з ініціативи митного органу.