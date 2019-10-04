Гончарук назвав «ненормальним» режим роботи Ради



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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Прем’єр заявив, що Верховна Рада зараз працює у «турборежимі»

«Турборежим», в якому працює Верховна Рада є ненормальним. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації програми дій уряду в парламенті.

«З кожним днем ця робота стає все більш ефективною, але є одна обставина, яка, на мою думку, має йти поступово в минуле - це оцей так званий режим форсування, турборежим. Це - ненормально», - наголосив Гончарук.

При цьому прем'єр зауважив, що уряд і парламент мають побудувати роботу системно для того, щоб бути передбачуваними для суспільства і бізнесу, основою чого він запропонував зробити програму діяльності уряду.

За словами Гончарука, за місяць роботи уряд разом із парламентом встигли вирішити багато важливих питань.

«На рівні уряду і парламенту закони мали ухвалюватись швидко, але надалі має бути налагоджена системна робота і передбачуваність державних органів влади», - резюмував прем'єр.

Очікується, що сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада повинна схвалити програму дій уряду.

Як повідомлялось, 29 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та з'явився текст самого документа.

Зазначимо, якщо програма буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.