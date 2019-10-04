Кабмін презентує у Раді Програму дій уряду (відео)
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук
У залі зареєструвалися 369 парламентаріїв
Кабінет міністрів України в п'ятницю, 4 жовтня, презентує у Верховній раді програму дій уряду. Про це повідомив глава парламенту Дмитро Разумков і дав слово прем’єр-міністру Олексію Гончаруку.
Наразі глава уряду презентує свою програму.
Рада повинна схвалити документ.
Як повідомлялось, 29 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та з'явився текст самого документа.
Зазначимо, якщо програма буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.