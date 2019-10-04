  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабмін презентує у Раді Програму дій уряду (відео)

    • Розсилка
    Прем&rsquo;єр-міністр Олексій Гончарук - Кабмін презентує у Раді Програму дій уряду (відео)
    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук

    У залі зареєструвалися 369 парламентаріїв

    Кабінет міністрів України в п'ятницю, 4 жовтня, презентує у Верховній раді програму дій уряду. Про це повідомив глава парламенту Дмитро Разумков і дав слово прем’єр-міністру Олексію Гончаруку.

    Наразі глава уряду презентує свою програму.

    Рада повинна схвалити документ.

    Як повідомлялось, 29 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та з'явився текст самого документа.

    Зазначимо, якщо програма буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.

    Читайте також: Список мрій прем’єра Гончарука. Що не так з програмою нового уряду?
    Кабмін Верховна Рада уряд Дмитро Разумков Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ