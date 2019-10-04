Нові політики продемонстрували хитрий і безвідповідальний підхід, - Уманський про програму уряду



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Колишній в.о. міністра фінансів Ігор Уманський Фото: 24 канал

Колишній в.о. міністра фінансів: У програмі нового уряду все чудово, тільки нема власне програми дій

Програма нового уряду - це декларативний документ, в якому не вказані відповідальні за реалізацію його положень, нема жодних термінів виконання. Про це в коментарі «Главкому» заявив колишній в.о. міністра фінансів Ігор Уманський, оцінюючи програму дій уряду прем’єра Олексія Гончарука, яка буде сьогодні представлена парламенту.

«У нас занизька порівняльна база, тому забезпечити зростання на 40% за п’ять років досить реалістично. Але точно не з такою програмою – в ній все чудово, тільки нема власне програми дій», - наголосив Уманський.

На його думку, є низка декларацій «за все гарне, проти всього поганого», але жодних конкретних кроків, за рахунок яких буде економічне зростання, інвестор прийде в Україну, створюватимуться нові робочі місця тощо.

«Це декларативний документ, в якому не вказані відповідальні за реалізацію його положень, нема жодних термінів виконання. Так званий КРІ (ключові показники ефективності), про який так красиво розповідає прем’єр, відсутній взагалі. Як і ряд важливих напрямків на кшталт конкурентної політики, судової реформи і так далі. Звісно, це не пряма відповідальність уряду, але він є основним суб’єктом законодавчої ініціативи і розбудовує інвестиційне середовище. А воно без реформи правоохоронної та судової систем неможливе», - переконаний експерт.

За словами Уманського, це дуже зручний підхід: коли у вас нема заходів, які ви можете вжити, результатів, яких ви маєте досягти в конкретні визначені терміни, – то нема і за що відповідати. «Хоча політики ніби й нові, але вони продемонстрували, як на мене, занадто хитрий і безвідповідальний підхід до формування програми. А її справді очікували, аби зрозуміти, що буде робити цей склад уряду без жодного досвіду роботи. Але на виході отримали повне розчарування», – резюмує колишній в.о. міністра фінансів.

Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

ВВП України за п’ять років зросте на 40%;

буде створено один мільйон нових робочих місць;

залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.

Зазначимо, що у п’ятницю, 4 жовтня, о четвертій годині пообіді прем’єр-міністр Олексій Гончарук планує представити парламенту програму уряду. Якщо вона буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.