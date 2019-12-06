Чи вдасться Гончаруку повернути українських «заробітчан» додому?

Ставка на малих підприємців - безумовно правильний напрямок. У розвинених країнах саме дрібні і середні підприємці складають основу економіки

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Гончарук запустил новую программу кредитования малого бизнеса. По его словам, таким образом Кабмин пытается стимулировать возвращение «заробитчан» обратно в Украину, а тех, кто еще не уехал - оставаться. Ну а сама идея исходит от президента Зеленского, который недавно выпустил видео на эту тему.

Если коротко, то условия предлагаются действительно неплохие. Кредит до 1,5 млн гривен на 5 лет, с процентной ставкой от 5 до 9%, в зависимости от условий. 5% - если проект создает 2 рабочих места, а его выручка не больше 25 млн грн. 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает рабочих мест. И 9% - для бизнеса с выручкой до 50 млн. Надо отметить, что проценты щадящие и перспектива для предпринимательства открывается хорошая. Главное, чтобы программа заработала адекватно и кредитов хватило на всех желающих. Это будет реальный прорыв для экономики.

Упор на малых предпринимателей - это, безусловно, правильное направление. В развитых странах именно мелкие и средние частники составляют основу экономики. В Британии мелкий и средний бизнес создает 60% всех рабочих мест в стране и половину всего ВВП. Украине давно пора отходить от принципа огромных и прожорливых советских «колхозов-заводов-пароходов», и переориентироваться на создание мелких, более эффективных и гибких предприятий, которые появляются по инициативе самих граждан.

Сейчас в Украине зарегистрировано меньше 2 млн частных предпринимателей, что ужасно мало для страны с населением более 40 млн человек. Отсутствие частной инициативы становится огромной проблемой для экономики. Людей необходимо стимулировать открывать свое дело как можно быстрее. Поэтому программа дешевого кредитования малого бизнеса, инициированная президентом Зеленским и запущенная премьером Гончаруком это гуд. Правильно, я считаю.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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