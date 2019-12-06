Суд заарештував автомобіль преміум-класу колишнього головбуха групи компаній ексміністра Клименка



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М іністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко заволодів коштами бюджету на суму 3,1 млрд грн

Колишній головний бухгалтер групи компаній «Юнісон» підозрюється в низці злочинів, зокрема легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Печерський районний суд Києва заарештував автомобіль преміум-класу колишнього головного бухгалтера групи компаній, що належить міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку. Про це йдеться в рішенні суду від 6 листопада.

Слідством встановлено, що колишній головний бухгалтер групи компаній «Юнісон» підозрюється в низці злочинів, зокрема легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як встановлено, під час своєї діяльності ексголовбух отримав у власність автомобілі BMW ALPINA B6, BMW X6, житловий будинок на 452 кв. м, а також квартиру площею 168,9 кв. м.

В рамках справи проти Клименка суд наклав арешт на автомобіль BMW ALPINA B6 преміум-класу.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як відомо, Клименко підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.

Розслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної президентом-втікачем Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств.

Нагадаємо, у липні ГПУ заявила про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовноКлименка.