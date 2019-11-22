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    Гончарук вручив ордени трьом британським депутатам

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    Олексій Гончарук&nbsp;виступив у Королівському інституті міжнародних справ&nbsp;Chatham House - Гончарук вручив ордени трьом британським депутатам
    Олексій Гончарук виступив у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House

    Український прем'єр у Лондоні бере участь в інвестиційному саміті ЄБРР

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук під час візиту до Великої Британії вручив за указом президента держнагороди трьом британським парламентаріям - ордени За заслуги III ступеня. Про це він повідомив у Facebook.

    «Ці нагороди є символом глибокої вдячності українців за принципову позицію в підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, яку парламентарії підтвердили і своїми діями», - зазначив Гончарук.

    Він надав коротку інформацію про британських депутатів, удостоєних українських державних нагород.

    Джон Віттінгдейл - голова Багатопартійної парламентської групи дружби з Україною, завдяки якому питання України було на порядку денному британського парламенту. Неодноразово бував на Донбасі.

    Полін Летем протягом десятиліть вимагає визнати Голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу і включити тему Голодомору в шкільну програму.

    Мік Антонів був ініціатором і автором резолюції Комітету ЄС з питань регіонів, в якій засуджувалася анексія Криму.

    Зазначимо, Гончарук перебуває в Лондоні, де бере участь у першому інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку для країн-членів Східного партнерства.

    ЄБРР Велика Британія Олексій Гончарук
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