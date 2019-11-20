Гончарук вирішив провести перше відкрите засідання свого уряду



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Засідання Кабміну під головуванням Олексія Гончарука розпочнеться об 11 годині

За часів Гройсмана усі засідання Кабінету міністрів транслювалися онлайн

Кабінет міністрів України сьогодні, 20 листопада, проведе відкрите засідання. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, сьогодні пройде перше євроінтеграційне засідання уряду

«В програмі дій уряду ми заклали фундамент для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі. Головним бенефіціаром інтеграції є громадяни України. Саме тому ми повинні максимально реалізувати весь потенціал та можливості, закріплені в угоді», - зазначив Гончарук.

Він також додав, що відкрите засідання Кабміну розпочнеться о 11:00.

Нагадаємо, після призначення прем'єром Гончарук перевів засідання Кабміну в закритий режим. До цього засідання уряду під головуванням Володимира Гройсмана були відкритими.

Гончарук зазначив, що спілкування з пресою буде проходити після засідань.

«Ми будемо працювати з міністрами в нормальному режимі, адекватному для країни, на території якої ведуться бойові дії. Але після засідання ми будемо виходити до преси, і розповідати про прийняті рішення і пояснювати, чому ми їх прийняли», - заявив на початку вересня новий прем'єр.