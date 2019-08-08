Горбатюк позивається до Луценка



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Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

Позивач просить суд скасувати наказ, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спецрозслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження НАБУ

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк позивається до генпрокурора Юрія Луценка та просить Окружний адміністративний суду міста Києва скасувати наказ про службове розслідування. Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до генерального прокурора України Юрія Луценка», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд скасувати наказ генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування – Національному антикорупційному бюро України.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як раніше розповідав Горбатюк, з приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту Генпрокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, розслідування справ Майдану в регіонах заблоковано.

До слова, у червні суд відпустив з-під варти снайпера «Омеги» Хмеля, підозрюваного у вбивстві майданівця.

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.