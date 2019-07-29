Горбатюк подав проєкти підозр на суддів Окружного адмінсуду під час відпустки



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Сергій Горбатюк з 19 липня знаходиться у відпустці

Звичайна процедура з підписанням проєктів підозр чотирьом суддям столичного Окружного адмінсуду може затягнутись через відпустки керівників Генпрокуратури

Керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк до 12 серпня перебуває у відпустці. Про це Горбатюк повідомив журналісту «Главкома».

Прессекретарка Луценка Лариса Сарган додала, що Горбатюк знаходиться у відпустці з 19 липня, а минулої п’ятниці відкликався на один день, щоб провести пресконференцію.

Таким чином, якщо керівник Генпрокуратури не підпише проєкти підозр щодо чотирьох суддів Окружного адмінсуду, тоді Горбатюк зможе їх повторно направити лише 12 серпня, коли вийде з відпустки.

Нагадаємо, Лариса Сарган повідомляла, що лише сьогодні о 10:55 підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис до заступника Генпрокурора.

«Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк», - додала Сарган.

Слід нагадати, що Юрій Луценко зараз теж знаходиться у відпустці. Він пообіцяв, що 1 серпня, коли повернеться на робоче місце, прийме «об’єктивне рішення»- підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Перед цим Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду, і звинуватив Луценка в тому, що той не захотів зустрічатися, щоб отримати дозволи на проведення більшої кількості обшуків у цій справі, ніж у підсумку отримали слідчі. Луценко ці звинувачення заперечував.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

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