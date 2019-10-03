ГПУ змінила прокурорів у справі про вбивство Гандзюк



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У червні Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам нападу на Гандзюк

Новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нападу на Гандзюк

Генеральна прокуратура змінила прокурорів - процесуальних керівників у кримінальних провадженнях щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Про це 3 жовтня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

«За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях. Досудове розслідування у них триває.

Як відомо, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, вчинених способом, що має характер особливого мучення, на замовлення групою осіб, з метою залякування, що спричинили її смерть, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

31 липня 2018 року у місті Херсоні організованою групою осіб було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Вирок набрав законної сили. Кримінальне провадження щодо засуджених було виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.