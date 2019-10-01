На Херсонську міськраду повернули банер «Хто замовив Гандзюк?»
Фото: Інна Зелена, Facebook
Старий банер був пошкоджений через вітер, тому його зняли
На Херсонську міську раду повернули банер «Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?».
Про це у Facebook повідомила працівниця пресслужби міської ради Інна Зелена.
«Банер на місці. Він тут буде доти, доки вбивці Каті не сядуть», - написала Зелена у понеділок.
Як пояснила Зелена, старий банер був пошкоджений через вітер, тому його зняли. Це викликало обговорення у соцмережах.
Раніше на стадіоні в Литві Зеленському нагадали, що вбивці Гандзюк на свободі
До слова, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.