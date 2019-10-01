На Херсонську міськраду повернули банер «Хто замовив Гандзюк?»



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Фото: Інна Зелена, Facebook

Старий банер був пошкоджений через вітер, тому його зняли

На Херсонську міську раду повернули банер «Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?».

Про це у Facebook повідомила працівниця пресслужби міської ради Інна Зелена.

«Банер на місці. Він тут буде доти, доки вбивці Каті не сядуть», - написала Зелена у понеділок.

Як пояснила Зелена, старий банер був пошкоджений через вітер, тому його зняли. Це викликало обговорення у соцмережах.

Раніше на стадіоні в Литві Зеленському нагадали, що вбивці Гандзюк на свободі

До слова, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.