  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Херсонську міськраду повернули банер «Хто замовив Гандзюк?»

    • Розсилка
    На Херсонську міськраду повернули банер «Хто замовив Гандзюк?»
    Фото: Інна Зелена, Facebook

    Старий банер був пошкоджений через вітер, тому його зняли

    На Херсонську міську раду повернули банер «Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?».

    Про це у Facebook повідомила працівниця пресслужби міської ради Інна Зелена.

    «Банер на місці. Він тут буде доти, доки вбивці Каті не сядуть», - написала Зелена у понеділок.

    Як пояснила Зелена, старий банер був пошкоджений через вітер, тому його зняли. Це викликало обговорення у соцмережах.

    Раніше на стадіоні в Литві Зеленському нагадали, що вбивці Гандзюк на свободі

    До слова, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

    Читайте також
    місцева влада Херсон Катерина Гандзюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ