Справа Гандзюк: Зеленський не може похвалитися жодним прогресом
Прийду на Банкову завтра. З десятками і сотнями хороших небайдужих людей. Як і минулого року.
Прийду бо нічого не змінилось в питанні справедливості і покарання для негідників, які били і вбивали моїх друзів і знайомих.
І це мене дуже турбує.
Турбує Зеленський, який в небагаточисельних передвиборчих комунікаціях, дорікав попередній владі нерозслідуванням нападу на Катю, тепер сам не може похвалитись жодним прогресом у Катіній та десятках інших справ. Маючи «100% свого» генпрокурора, телефон Баканова і «нового» Авакова.
Скажіть, а Вас турбує якась дівчинка Грета з Стокольма?
Мене от зовсім ні.
Мене турбує Катя, яка три місяці вмирала в лікарні без половини шкіри на тілі.
Дівчина, яка відкрито звинувачувала конкретних людей у незаконній вирубці сотень гектарів лісу, за що її схоже і вбили.
Мене турбує Коля Бичко в Богом забутому Есхарі, явно не без участі мусорів просто повісили на гіляці.
Він теж боровся за екологію і довкілля. Уявляєте?
Устименко, Стерненко, Михайлик та інші одесити мене турбують
Їх різала і стріляла галентерниковсько-труханівська тітушня за протести проти забудови зелених зон в Одесі і незаконного захоплення ділянок біля моря.
Кажуть на якомусь весіллі в Сен-Тропе був Галантерник.
Богдан там теж був, кажуть.
Мене турбує граната в вікно Мазура, його поранений батько і те що мусора з судами розвалюють цю справу, поступово випускаючи на волю виконавців з бандформування, що здійснило десятки подібних злочинів.
Мене турбує Аваков, який зберіг і продовжує укріпляти свій вплив і вертикаль.
Турбує те як на*бали 73% електорат з повним оновленням влади і новими обличчями.
Облизуйте тарілку, смачного.
Мене турбують десятки цих кейсів і цифра НУЛЬ.
Нуль замовників нападів за гратами.
Нуль, який ми пред‘являли Порошенку, тепер Нуль Зеленського.
Тому завтра побачимось вчергове.
Джерело: блог Романа Сініцина