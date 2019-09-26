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    Думки вголос

    Справа Гандзюк: Зеленський не може похвалитися жодним прогресом

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Розсилка
    Справа Гандзюк: Зеленський не може похвалитися жодним прогресом

    Прийду на Банкову завтра. З десятками і сотнями хороших небайдужих людей. Як і минулого року.

    Прийду бо нічого не змінилось в питанні справедливості і покарання для негідників, які били і вбивали моїх друзів і знайомих.

    І це мене дуже турбує.

    Турбує Зеленський, який в небагаточисельних передвиборчих комунікаціях, дорікав попередній владі нерозслідуванням нападу на Катю, тепер сам не може похвалитись жодним прогресом у Катіній та десятках інших справ. Маючи «100% свого» генпрокурора, телефон Баканова і «нового» Авакова.

    Скажіть, а Вас турбує якась дівчинка Грета з Стокольма?
    Мене от зовсім ні.

    Мене турбує Катя, яка три місяці вмирала в лікарні без половини шкіри на тілі.
    Дівчина, яка відкрито звинувачувала конкретних людей у незаконній вирубці сотень гектарів лісу, за що її схоже і вбили.

    Мене турбує Коля Бичко в Богом забутому Есхарі, явно не без участі мусорів просто повісили на гіляці.
    Він теж боровся за екологію і довкілля. Уявляєте?

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    Устименко, Стерненко, Михайлик та інші одесити мене турбують
    Їх різала і стріляла галентерниковсько-труханівська тітушня за протести проти забудови зелених зон в Одесі і незаконного захоплення ділянок біля моря.
    Кажуть на якомусь весіллі в Сен-Тропе був Галантерник.
    Богдан там теж був, кажуть.

    Мене турбує граната в вікно Мазура, його поранений батько і те що мусора з судами розвалюють цю справу, поступово випускаючи на волю виконавців з бандформування, що здійснило десятки подібних злочинів.

    Мене турбує Аваков, який зберіг і продовжує укріпляти свій вплив і вертикаль.
    Турбує те як на*бали 73% електорат з повним оновленням влади і новими обличчями.
    Облизуйте тарілку, смачного.

    Мене турбують десятки цих кейсів і цифра НУЛЬ.
    Нуль замовників нападів за гратами.

    Нуль, який ми пред‘являли Порошенку, тепер Нуль Зеленського.

    Тому завтра побачимось вчергове.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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