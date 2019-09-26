Справа Гандзюк: Зеленський не може похвалитися жодним прогресом

Прийду на Банкову завтра. З десятками і сотнями хороших небайдужих людей. Як і минулого року.

Прийду бо нічого не змінилось в питанні справедливості і покарання для негідників, які били і вбивали моїх друзів і знайомих.

І це мене дуже турбує.

Турбує Зеленський, який в небагаточисельних передвиборчих комунікаціях, дорікав попередній владі нерозслідуванням нападу на Катю, тепер сам не може похвалитись жодним прогресом у Катіній та десятках інших справ. Маючи «100% свого» генпрокурора, телефон Баканова і «нового» Авакова.

Скажіть, а Вас турбує якась дівчинка Грета з Стокольма?

Мене от зовсім ні.

Мене турбує Катя, яка три місяці вмирала в лікарні без половини шкіри на тілі.

Дівчина, яка відкрито звинувачувала конкретних людей у незаконній вирубці сотень гектарів лісу, за що її схоже і вбили.

Мене турбує Коля Бичко в Богом забутому Есхарі, явно не без участі мусорів просто повісили на гіляці.

Він теж боровся за екологію і довкілля. Уявляєте?

Устименко, Стерненко, Михайлик та інші одесити мене турбують

Їх різала і стріляла галентерниковсько-труханівська тітушня за протести проти забудови зелених зон в Одесі і незаконного захоплення ділянок біля моря.

Кажуть на якомусь весіллі в Сен-Тропе був Галантерник.

Богдан там теж був, кажуть.

Мене турбує граната в вікно Мазура, його поранений батько і те що мусора з судами розвалюють цю справу, поступово випускаючи на волю виконавців з бандформування, що здійснило десятки подібних злочинів.

Мене турбує Аваков, який зберіг і продовжує укріпляти свій вплив і вертикаль.

Турбує те як на*бали 73% електорат з повним оновленням влади і новими обличчями.

Облизуйте тарілку, смачного.

Мене турбують десятки цих кейсів і цифра НУЛЬ.

Нуль замовників нападів за гратами.

Нуль, який ми пред‘являли Порошенку, тепер Нуль Зеленського.

Тому завтра побачимось вчергове.

Джерело: блог Романа Сініцина

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