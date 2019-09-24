Адвокат підозрюваного у вбивстві Гандзюк Болдін заявив, що його «не мучить совість»



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Максим Болдін є одним із претендентів на посаду голови Одеської облдержадміністрації

«Це прокуратура змінила обвинувачення щодо Павловського», - заявив Болдін

Захисник Ігоря Павловського, підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, Максим Болдін заявив, що не добивався зміни запобіжного заходу своєму підзахисному з тримання під вартою на домашній арешт.

У коментарі журналістам Kyiv City News він також сказав, що не клопотав про незадовільний стан здоров'я Павловського, через який той нібито не міг утримуватися в СІЗО.

«Цього домігся не я. Це прокуратура змінила обвинувачення щодо Павловського... Мене совість не мучить, я вам зараз поясню чому. Конституція України гарантує нам презумпцію невинності. Я не можу, на жаль, будучи адвокатом, вам зараз прокоментувати обставини, які виключають причетність Павловського до даного злочину», - сказав Болдін.

Раніше ініціативна група «Хто замовив Катю Гандзюк» заявляла про те, що Болдін в суді «брехав заради свободи вбивці».

«У суді Болдін брехав про нібито незадовільний стан здоров'я підзахисного, вони зривали допити, прикриваючись довідками однієї з Одеських лікарень про поганий стан Павловського. Однак після виходу з СІЗО Павловський не потрапив до лікарні, а зустрічався з друзями і відвідував футбол», - пише видання.

Після звільнення з СІЗО Павловський поїхав в Одесу, де з адвокатом вони звернулися до Приморського суду, щоб укласти угоду зі слідством без згоди потерпілих.

«Ці факти вказують, що Максим Болдін прекрасно усвідомлює провину свого підзахисного, але вживає всіх можливих заходів, щоб «Собака» (кличка Павловського в кримінальних колах) залишився безкарним», - заявляли активісти.

Суд відпустив Ігоря Павловського 2 травня під домашній арешт з обов'язком носити браслет.

26 липня президент Володимир Зеленський в Facebook опублікував прізвища претендентів на пост глави Одеської облдержадміністрації. У числі претендентів був Максим Болдін.

У минулому Болдін очолював юридичне управління Одеської міськради, його називали адвокатом ексмера Одеси Едуарда Гурвіца. У 2011 році Болдіна судили по так званій справі Смоляра: чиновники міськради «обміняли» 23 будівлі в історичному центрі, які належать місту, на одну будівлю в районі Другої Застави. Рішення завізував особисто Болдін. Збиток місту перевищив 37 млн грн.

Джерело: Апостроф