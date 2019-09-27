СБУ спільно з Інтерполом розшукує фігуранта справи Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31 липня 2018 року у Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою

Слідчі Служби безпеки України зосередились на встановленні замовників цього злочину

Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Про це повідомив керівник головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

За його словами, слідчі Служби безпеки України, задіяні з листопада 2018 року у розслідуванні нападу на Гандзюк, зосередились на встановленні замовників цього злочину.

Тиводар нагадав, що ними під проц-+есуальним керівництвом Генеральної прокуратури було зібрано достатньо доказів і повідомлено про підозру Олексію Левіну і голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Крім цього, слідчі Служби безпеки України продовжують досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності інших осіб до замовлення нападу на Гандзюк.

Як повідомлялось, 31 липня 2018 року у Херсоні стався зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

Кримінальне провадження про напад на Катерину Гандзюк до листопада 2018 року розслідувалося слідчими Національної поліції. Ними було повідомлено про підозру п’ятьом співучасникам злочину.

До СБУ справа потрапила 6 листопада 2018 року. Було зібрано достатньо доказів і повідомлено про підозру Олексію Левіну і Владиславу Мангеру, а також Ігорю Павловському у приховуванні цього злочину. Обвинувальний акт щодо Павловського на даний час вже розглядається судом.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства. Як було встановлено, Левін ще 19 серпня 2018 року виїхав за кордон.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими. Вирок набув законної сили.