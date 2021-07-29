Град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження

Дощова погода омине тільки Миколаївську, Запорізьку, Одеську та Херсонську області

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні протягом 29 липня. Будуть дощі, грози, град та шквали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

29 липня в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Погода у Києві та області також буде «капризною» – прогнозуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

На сайті «Укргідрометцентру» вказано, що дощова погода омине тільки Миколаївську, Запорізьку, Одеську та Херсонську області. Втім, на півдні буде сильна спека, вдень +30+35, а вночі +19+22.

Сухо сьогодні буде лише в чотирьох областях – Миколаївській, Запорізькій, Одеській та Херсонській.

Також, на заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 20 градусів, вдень + 24 ... + 31 градус.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні станом на сьогодні знеструмлено 120 населених пунктів у п’ятьох областях.