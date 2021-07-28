Частина Рівного залишилася без світла через аварію

До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ятеро одиниць техніки ДСНС

У Рівному в середу ввечері, 26 липня, сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилося без світла. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

О 20:00 в Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20:47 пожежа була ліквідована.

У результаті події жертв та постраждалих немає.

«Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи щодо відновлення електропостачання», – йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ятеро одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося про те, що негода знеструмила населені пункти в п'яти областях.