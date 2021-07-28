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    Частина Рівного залишилася без світла через аварію

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    Частина Рівного залишилася без світла через аварію - Частина Рівного залишилася без світла через аварію
    Частина Рівного залишилася без світла через аварію
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ятеро одиниць техніки ДСНС

    У Рівному в середу ввечері, 26 липня, сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилося без світла. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

    О 20:00 в Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20:47 пожежа була ліквідована.

    У результаті події жертв та постраждалих немає.

    «Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи щодо відновлення електропостачання», – йдеться в повідомленні.

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    Частина Рівного залишилася без світла через аварію
    Частина Рівного залишилася без світла через аварію
    Частина Рівного залишилася без світла через аварію
    Частина Рівного залишилася без світла через аварію
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ятеро одиниць техніки ДСНС.

    Раніше повідомлялося про те, що негода знеструмила населені пункти в п'яти областях.

    Теги: пожежа ДСНС Рівне негода
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    Частина Рівного залишилася без світла через аварію