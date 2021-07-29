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    Україну накриють грози та спека: прогноз погоди на 29 липня

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    Погода в Україні у четвер, 29 липня, буде спекотною та дощовою - Україну накриють грози та спека: прогноз погоди на 29 липня
    Погода в Україні у четвер, 29 липня, буде спекотною та дощовою
    Фото: Главком

    Середня денна температура в Україні становитиме +29...+30 градусів

    29 липня дощі з грозами пройдуть у більшості регіонів країни. Оминуть опади лише Південь України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 20 градусів, вдень + 24 ... + 31 градус.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 20 градусів, вдень + 26 ... + 32 градуси.

    Прогноз погоди в Україні на 29 липня
    Прогноз погоди в Україні на 29 липня

    У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень + 27 ... + 32 градуси.

    На сході України мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 15 ... + 20 градусів, вдень +28 ... + 33 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 17 ... + 23 градуси, вдень +30 ... + 36 градусів.

    Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Україну накриють грози та спека: прогноз погоди на 29 липня