Негода залишила без світла 120 сіл та містечок

Електропостачання відновлять протягом найближчих годин

Внаслідок негоди в Україні станом на сьогодні знеструмлено 120 населених пунктів у п’ятьох областях. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Станом на ранок 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 120 населених пунктів у п’ятьох областях:

Львівська – 44,

Чернівецька – 25,

Житомирська – 20,

Івано-Франківська – 20

Тернопільська – 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

28 липня в Україні було знеструмлено 65 населених пунктів.

Напередодні ввечері частина Рівного залишилася без світла через аварію. У результаті події жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ятеро одиниць техніки ДСНС.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків сьогодні Україну накриють грози та спека.

Раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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