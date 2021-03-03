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    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі

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    Землетрус був таким відчутним, що люди виходили з будинків, однак про жертв не повідомляється - Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Землетрус був таким відчутним, що люди виходили з будинків, однак про жертв не повідомляється
    Фото: Ekathimerini та Larissanet

    Магнітуда землетрусу у Греції становила 6 балів

    Сьогодні на сході Греції стався сильний землетрус. Він спричинив руйнування будівель у найближчих до епіцентру селах. Про це повідомляє Ekathimerini та місцеве видання Larissanet.

    Як повідомляється, землетрус зафіксували о 12:16 за місцевим часом. Його магнітуда становила 6 балів за школою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований за 24 км на північний захід від Лариси та за 21 км від Еласона.

    Крім того, там відбулися два афтершоки магнітудою 4,6 і 4,8 бала.

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    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі
    Грецію сильно потрусило, є зруйновані будівлі

    Також відомо, що землетрус призвів до значних пошкоджень будівлі у трьох селах поблизу Еласону. Найбільше руйнувань зафіксовано в селі Месохорі. Там в одному з будинків після обвалу стіни виявився заблокованим літній чоловік, у підсумку він не постраждав. Разом з тим суттєво постраждала місцева церква.

    Зазначається, що підземні поштовхи також були відчутні в Афінах, Салоніках і низці інших міст. У постраждалий регіон вирушають низка представників уряду.

    Теги: стихійні лиха Греція надзвичайні ситуації будинок землетрус
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