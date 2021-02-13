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    Землетрус у Вірменії. Момент поштовхів потрапив на відео

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Мешканці Єревану на вулиці очікують нових поштовхів</p> - Землетрус у Вірменії. Момент поштовхів потрапив на відео

    Мешканці Єревану на вулиці очікують нових поштовхів

    Фото: РБК-Україна

    Через паніку, що виникла в країні, постраждало троє осіб

    В мережу потрапили кадри сьогоднішнього землетрусу, що стався у Вірменії. На каналі порталу 24news.am на своєму на YouTube зʼявилося відео з камери у підʼїзді житлового будинку у Єревані.

    Також повідомляється, що через паніку, що виникла після землетрусу, постраждали три людини. На думку фахівців, ніякої загрози їх здоров'ю немає. Служба «швидкої допомоги» поки не отримувала жодного виклику, пов'язаного з наслідками землетрусу.

    Сейсмологи при цьому нарахували 46 повторних поштовхів після сильного землетрусу, передає «Інтерфакс». Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії, стратегічні об'єкти не постраждали, метрополітен, АЕС працюють в нормальному режимі. Раніше повідомлялося про землетрус магнітудою 4,7 на заході Вірменії. Епіцентр поштовхів знаходився в 12 кілометрах на південний схід від Єревана. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, сила підземних поштовхів склала шість-сім балів. Внаслідок землетрусу у країні виникли перебої у роботі мобільного звʼязку.

    Також землетрус магнітудою 7,1 було сьогодні зафіксовано у морі коло берегів Японії, на відстані понад 100 кілометрів від префектури Фукусіма.

    Теги: Вірменія АЕС Єреван землетрус
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