Землетрус у Вірменії. Момент поштовхів потрапив на відео

Через паніку, що виникла в країні, постраждало троє осіб

В мережу потрапили кадри сьогоднішнього землетрусу, що стався у Вірменії. На каналі порталу 24news.am на своєму на YouTube зʼявилося відео з камери у підʼїзді житлового будинку у Єревані.

Також повідомляється, що через паніку, що виникла після землетрусу, постраждали три людини. На думку фахівців, ніякої загрози їх здоров'ю немає. Служба «швидкої допомоги» поки не отримувала жодного виклику, пов'язаного з наслідками землетрусу.

Сейсмологи при цьому нарахували 46 повторних поштовхів після сильного землетрусу, передає «Інтерфакс». Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії, стратегічні об'єкти не постраждали, метрополітен, АЕС працюють в нормальному режимі. Раніше повідомлялося про землетрус магнітудою 4,7 на заході Вірменії. Епіцентр поштовхів знаходився в 12 кілометрах на південний схід від Єревана. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, сила підземних поштовхів склала шість-сім балів. Внаслідок землетрусу у країні виникли перебої у роботі мобільного звʼязку.

Також землетрус магнітудою 7,1 було сьогодні зафіксовано у морі коло берегів Японії, на відстані понад 100 кілометрів від префектури Фукусіма.