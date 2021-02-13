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    У світі

    В Японії очікують на цунамі після землетрусу

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    Землетрус був потужним, але серйозних руйнувань від нього не чекають - В Японії очікують на цунамі після землетрусу
    Землетрус був потужним, але серйозних руйнувань від нього не чекають
    Фото з відкритих джерел

    Поштовхи зафіксовано у морі на відстані понад сто кілометрів від Фукусіми

    На північному сході Японії стався потужний землетрус. Як повідомляє «РБК-Україна», поштовхи магнітудою 7,1 було зафіксовано у морі в 103 кілометрах від населеного пункту Ісіномакі, що знаходиться у префектурі Міягі, сусідньої з префектурою Фукусіма.

    Епіцентр землетрусу знаходився у 100 км від берега

    Епіцентр землетрусу знаходився у 100 км від берега

    За повідомленням Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, осередок землетрусу залягав на глибині 60 км.

    Місцеві метеорологи оголосили про загрозу цунамі в результаті землетрусу, але в цілому руйнувань від нього не чекають.

    Відомо, що землетрус відчувався в близько 10 префектурах, включаючи столицю Токіо.

    Також зазначається, що приблизно в цьому регіоні стався сильний землетрус і цунамі в березні 2011 року. Тоді в результаті поштовхів магнітудою 9.0 - 9.1 загинули понад 15 тисяч людей, а збитки від руйнувань оцінили в 309 мільярдів доларів.

    Як повідомлялося раніше, сьогодні через землетрус магнітудою 4,7 у столиці Вірменії почалися перебої з мобільним звʼязком.

    Як повідомлялося раніше, минулого січня два поспіль землетруси було зафіксовано у Грузії.

    Теги: Японія землетрус цунамі
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