В Японії очікують на цунамі після землетрусу
Поштовхи зафіксовано у морі на відстані понад сто кілометрів від Фукусіми
На північному сході Японії стався потужний землетрус. Як повідомляє «РБК-Україна», поштовхи магнітудою 7,1 було зафіксовано у морі в 103 кілометрах від населеного пункту Ісіномакі, що знаходиться у префектурі Міягі, сусідньої з префектурою Фукусіма.
За повідомленням Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, осередок землетрусу залягав на глибині 60 км.
Місцеві метеорологи оголосили про загрозу цунамі в результаті землетрусу, але в цілому руйнувань від нього не чекають.
Відомо, що землетрус відчувався в близько 10 префектурах, включаючи столицю Токіо.
Також зазначається, що приблизно в цьому регіоні стався сильний землетрус і цунамі в березні 2011 року. Тоді в результаті поштовхів магнітудою 9.0 - 9.1 загинули понад 15 тисяч людей, а збитки від руйнувань оцінили в 309 мільярдів доларів.
Як повідомлялося раніше, сьогодні через землетрус магнітудою 4,7 у столиці Вірменії почалися перебої з мобільним звʼязком.
Як повідомлялося раніше, минулого січня два поспіль землетруси було зафіксовано у Грузії.