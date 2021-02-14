Землетрус у Японії пошкодив гілку швидкісних потягів

Одна з гілок швидкісних поїздів «сінкансен» була пошкоджена в результаті землетрусу

На відновлення руху швидкісних поїздів може піти понад тиждень

Одна з гілок швидкісних поїздів «сінкансен», що з’єднують північно-східну і північну частини Японії, була пошкоджена в результаті потужного землетрусу, який стався в суботу. Про це в неділю повідомила компанія-оператор JR East.

Відзначається, що на відновлення руху за цим напрямком може піти близько 10 днів.

У суботу ввечері в Тихому океані на північний схід від японської префектури Фукусіма стався потужний землетрус. Спочатку оголошена національним метеорологічним управлінням магнітуда склала 7,1, проте пізніше вона була підвищена до 7,3. Національне метеорологічне управління попереджає про те, що протягом тижня можуть відбуватися афтершоки, до теперішнього часу їх було вже понад 20. Саме ж землетрус, на думку японських сейсмологів, було афтершоком землетрусу 11 березня 2011 року.

Також з’явилися повідомлення, що під час землетрусу, невеликий об’єм води витік з басейнів для зберігання відпрацьованого ядерного палива на п’ятому і шостому реакторах АЕС «Фукусіма-1» і першому реакторі АЕС «Фукусіма-2».

Нагадаємо, 13 лютого, в Японії мінімум 50 людей постраждали в результаті потужного землетрусу. Всі потерпілі – жителі префектур Міягі і Фукусіма на північному сході країни.

Як повідомлялося, 14 лютого, кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії зросла до 104 осіб. Серед них кілька людей отримали переломи, проте про смертельні випадки не повідомлялося.