Гримчаку обирають запобіжний захід. Він скаржиться, що не має коштів на заставу



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Гримчак на суді, 16 серпня

Гримчак в суді заявив, що сьогодні йому вручили чотири томи для ознайомлення, в яких «багато брехні»

У п’ятницю, 16 серпня, суд в Чернігові обирає запобіжний захід заступнику міністра у справах окупованих територій Юрію Гримчаку, якого затримали за підозрою в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Прокурори наполягають на взяття Гримчака під варту з можливістю внесення застави. У той же час адвокат просить призначити найбільш м'яку міру запобіжного заходу - особисте зобов'язання, пише Страна.

Стосовно ризику виїхати за кордон, адвокат каже, що Гримчак може здати закордонний паспорт.

Сам Гримчак заявив, що під час затримання йому не пояснили по суті, за що його затримують. За його словами, майже добу він був відрізаний від інформації, сидів в одиночній камері і не знав, що відбувається з його родиною.

Гримчак заявив, що сьогодні йому вручили чотири томи для ознайомлення, в яких «багато брехні».

Замміністра зауважив, що у нього не буде коштів на заставу, бо у нього небагато грошей на рахунках. «Я не збираюся бігти і ховатися», - сказав Гримчак.

Станом на 20:27 судді пішли до нарадчої кімнати.

Як відомо, Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 12 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.