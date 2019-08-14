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    Гримчак вимагав хабар за вплив на рішення Мінкультури, - Луценко

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    Гримчак вимагав хабар за вплив на рішення Мінкультури, - Луценко

    Луценко підтвердив затримання Гримчака на хабарі

    Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на чиновників Мінкультури.

    Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

    «Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника депутата Ю. Гримчака», - написав Луценко.

    Він додав, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій виявило, що Гримчак та його помічник вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень.

    «Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх», - заявив генпрокурор.

    В коментарях Луценко повідомив, що Гримчак вимагав хабар за погодження в будівництві.

    Раніше сьогодні про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

    СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

    Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.

    Генпрокурор СБУ гроші
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