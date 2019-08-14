Гримчак вимагав хабар за вплив на рішення Мінкультури, - Луценко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Луценко підтвердив затримання Гримчака на хабарі

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на чиновників Мінкультури.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

«Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника депутата Ю. Гримчака», - написав Луценко.

Він додав, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій виявило, що Гримчак та його помічник вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень.

«Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх», - заявив генпрокурор.

В коментарях Луценко повідомив, що Гримчак вимагав хабар за погодження в будівництві.

Раніше сьогодні про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.