Справа Гримчака. Пішов за кавуном – «знайшов» мільйон доларів

За версією правоохоронців Юрія Гримчак причетний до вимагання у забудовників $1,1 млн за отримання дозволу на будівництво об’єкта

«Главком» зібрав усі факти про гучне затримання, які стали відомі за останню добу

Увечері 14 серпня співробітники ГПУ, СБУ і НАБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Приблизно в цей же час, але в іншому місці, правоохоронці схопили Ігоря Овдієнка, якого ЗМІ спочатку назвали помічником Гримчака. Але пізніше з’ясувалося, що цей чоловік – рідний брат дружини затриманого Юлії Гримчак. Першого «взяли» на Подолі, другого – на проспекті «Перемоги». З автомобіля Овдієнка вилучили майже $500 тисяч. Опісля відбувся обшук у квартирі Гримчака.

«Главком» зібрав усі факти про гучне затримання, які стали відомі за останню добу.

Звинувачення

Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка затримали начебто на «гарячому». СБУ повідомляє, що за ними стежили приблизно місяць. Чоловіки, за версією правоохоронців, вимагали у забудовників $1,1 млн за отримання дозволу на будівництво об’єкта. Першу частину хабара $600 тис. Гримчаку і Овдієнку начебто передали раніше. Другий «транш» ($480 тис) мав бути здійснений учора. Нібито саме під час отримання цих грошей і взяли Овдієнка.

Тепер затриманих обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. Відповідна стаття 190 передбачає за такий злочин від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





За версією правоохоронців, це гроші, вилучені у затриманих під час обшуку

«Проведення негласних слідчих дій засвідчило, що він (Гримчак) та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкульту для прийняття замовлених рішень», - написав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко, не уточнюючи, про яких саме помічників іде мова.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко пізніше уточнив, що Гримчак і його довірена, яку він теж не назвав, нібито обіцяли вплинути на суддів Верховного суду, щоб вони ухвалили рішення на користь зацікавленого забудовника, та на чиновників у Мінкульті і столичній адміністрації.

Пікантності цим повідомленням додає те, що Юрій Гримчак є колишнім помічником генпрокурора Юрія Луценка. Але той, попри тривалу історію стосунків, на своїй сторінці у соцмережі пафосно зазначив: «Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх».

Версія НАБУ

У НАБУ припускають, що Юрій Гримчак для ухвалення необхідного для себе судового рішення мав звернутися до заступниці Генпрокурора, аби вона вплинула на голову цивільного Касаційного суду (у складі Верховного суду). То хто ж ця «вона»? Ймовірно, мова іде про заступницю Генпрокурора Анжелу Стрижевську. Більше жінок серед заступників Генпрокурора нема.

НАБУ описало схему злочину так:

До чого тут Мінкульт

Як пише журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на матеріали справи, Гримчак використовував свої зв'язки в іншому відомстві - Управлінні охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури, яка нині очолює Олександр Єпіфанов. За словами Бутусова, ця структура давно відома «торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, перш за все, в Києві». Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. «Нібито один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання», - висуває свою версію журналіст.

Міністерство культури у свою чергу заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабара з боку Юрія Гримчака і його помічника. Таку заяву оприлюднила прес-служба відомства. «З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства… Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі у Києві», – йдеться в роз’ясненні міністерства.

Реакція Міністерства окупованих територій

У Міністерстві з тимчасово окупованих територій переконують, що затримання заступника глави відомства не стосується діяльності цієї установи і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків. Прес-служба міністерства також наголосила, що «заступник» або «помічник» Гримчака, якого також затримали правоохоронці, не є працівником МінТОТ.

За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ,

затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 14 августа 2019 г.

Ще один заступник глави цього міністерства Георгій Тука наголосив, що Гримчак підозрюється у лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суду та Мінкульту), тобто ця справа немає ніякого відношення до його службових обов'язків.

Позиція сторони захисту

Гроші, оприлюднені правоохоронцями, як хабар Юрію Гримчаку - не справжні, а сувенірні. На цьому наполягає адвокат затриманого Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш. «Я не знаю, де фіксація (факту передачі грошей). Але під час затримання, відповідно до повідомлень правоохоронних органів, гроші мали бути у Ігоря Овдієнка, якого затримували з грошима нібито як помічника Гримчака. Однак у протоколі затримання зазначається, що в нього при собі було $550 і 10 тисяч гривень. Ще пенсійне посвідчення, оскільки він ніякий не помічник і ще водійські права», - сказала адвокат. Захисниця поставила під сумнів достовірність оприлюднених правоохоронцями фотографій з нібито вилученими грошима. «Я не знаю, де ці фотографії робилися. Вони робилися без нашої участі. В пакеті, що знайшли, лежали типу календариків, сувенірні такі гроші. Не справжні гроші…», - уточнила вона.

Між тим дружина затриманого Юлія Гримчак каже, що її чоловіка затримали, коли він просто вийшов у магазин за кавуном. Про затримання, запевняє, дізналася о 20:20. А коли чоловіка близько 21:00 повезли на допит до ГПУ, у квартирі провели обшук. Дружина також бідкається, що родина володіє лише трикімнатною квартирою у столиці, ні машини, ні заощаджень не має.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Юлія Гримчак оприлюднила фотографії постанови про обшук. Номер справи, зазначений на документі, збігається з номером справи про замах у грудні 2013-го на Тетяну Чорновол, тоді ще журналістку, а нині народного депутата. Провадження по цій справі було відкрито у лютому 2014 року, підозрюваними значилися три особи. Згадок про шахрайство у цій справі принаймні до 19 липня цього року не було. У липні було останнє рішення у цій справі, дані можна знайти у судовому реєстрі.

Ввечері 15 серпня під час брифінгу начальник Управління спецрозслідування Сергій Горбатюк пояснив, як «шахрайство Гримчака» переплітається зі справою про побиття Тетяни Чорновіл. «У ході розслідування побиття Чорновіл перевірялася особа, підозрювана в причетності до злочину. Саме тоді отримали інформацію, що відбувається новий злочин. Під час його документування виявилося, що до нього причетний Гримчак. Цей злочин не пов'язаний з фактом побиття Чорновіл, але його виявили під час розслідування злочину проти Чорновіл», - пояснив прокурор.

Реакція соцмереж

Політолог Віктор Небоженко переконаний, що затримання Гримчака – це тиск на нинішнього генпрокурора. «Арешт Гримчака обраний як ефективний спосіб тиску на Луценка, який побудував ешелоновану оборону свого становища і посади, від Вашингтона до Києва», - пише експерт. На його переконання слідом за Луценком стане питання про «спокійне майбутнє» також інших силовиків.

Журналіст Юрій Бутусов називає підозрілим той момент, що Юрій Луценко швидко відреагував на затримання колишнього соратника. «Один з найбільш вражаючих моментів - генеральний прокурор Юрій Луценко, у якого Гримчак працював помічником свого часу, виявляється, санкціонував арешт. І сам відразу після затримання заявив в фейсбуці, що підстави для пред'явлення підозри є», - написав Бутусов. На його думку, якщо вже Луценко не заперечує затриманню, значить доказова база є достатньо сильною.

Реакція самого Гримчака на звинувачення наразі невідома. Ввечері у четвер Юрія Гримчака нібито мають привезти до управління спецрозслідування ГПУ для проведення слідчих дій.