Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві



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16 серпня суд обере запобіжний захід Гримчаку

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомив прокурор Денис Іванов біля будівлі ізолятора тимчасового тримання.

За його словами, 16 серпня суд почне обирати запобіжний захід підозрюваним. Він не виключив, що це відбуватиметься в Чернігові.

«Бралися кошти на вплив окремих міністерств Кабінету міністрів на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд. Це було одне з питань. Інше питання – вирішення цивільного позову у Верховному суді», – розповів прокурор.

Представники заступника міністра відкидають звинувачення, висунуті правоохоронцями.

Зазначимо, що у свою чергу в НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

Нагадаємо, вчора затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.

Джерело: Радіо Свобода