Сьогодні суд обере Гримчаку запобіжний захід. ГПУ просить арешт із заставою у 12 млн



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Юрія Гримчака затримали 14 серпня за вимагання хабара

Справу Гримчака розглядатиме Деснянський райсуд Чернігова

Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступнику міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 12 млн грн.

Про це повідомив прокурор Денис Іванов.

«Ми вручили обом підозрюваним і направили до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тис. доларів. Це виходить більше 12 млн грн», - заявив Іванов, якого цитує Укрінформ.

За словами прокурора, орієнтовно судове засідання з обрання запобіжного заходу Гримчаку має розпочатися у п’ятницю, 16 серпня, о 17 годині.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

Нагадаємо, 14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.