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    Гриневич розповіла, як полегшать складання ЗНО для випускників шкіл з угорської громади

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    <p>Минулого року пропускний поріг з української мови складав 24 тестові бали</p> - Гриневич розповіла, як полегшать складання ЗНО для випускників шкіл з угорської громади

    Минулого року пропускний поріг з української мови складав 24 тестові бали

    За результатами минулого року, 67,5 % угорських школярів не подолали пропускний поріг ЗНО з української мови, зауважила Гриневич

    Цього року для випускників шкіл з угорської громади поріг складання ЗНО буде занижено на кілька балів. Про це міністр освіти України Лілія Гриневич повідомила на прес-конференції на Закарпатті.

    «За результатами минулого року, 67,5 % угорських школярів не подолали пропускний поріг ЗНО з української мови. Це означає, що українська школа наразі не дає їм можливостей вивчати українську мову на рівних з іншими випускниками, для яких українська мова є материнською. Виходить, що сучасна система освіти їх дискримінує», - сказала Гриневич.

    Тому, як зазначила міністр, цьогоріч для випускників шкіл з угорською мовою навчання поріг складання ЗНО буде занижено на кілька балів.

    «Якщо для випускників звичайних шкіл, він, наприклад, складатиме 23 бали, то для угорців - це може бути, наприклад, 20 балів», - повідомила Гриневич.

    Міністр зазначила, що МОН розробляє стратегію, за якою уже через два-три роки українські угорці складатимуть ЗНО за іншим стандартом: як випускники шкіл, для яких українська мова не є рідною.

    «Разом із тим, існуватиме свій стандарт для випускників державних шкіл, для яких українська є рідною мовою. Вимоги до нього будуть вищими. Коли введуть дворівневе ЗНО, випускник зможе обирати, за яким стандартом йому складати тести - де українська як державна, чи де українська - як рідна мова», - сказала Гриневич.

    Щороку поріг склав/не склав визначає спеціальна експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти.

    Минулого року пропускний поріг з української мови складав 24 тестові бали.

    Раніше повідомлялося, що від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року, станом на 12 березня, було зареєстровано понад 243 тисячі учасників.

    Джерело: Укрінформ

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    Закарпаття школа мова Угорщина українська мова навчання Лілія Гриневич
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