Вступна кампанія: на ЗНО-2019 зареєструвалося понад 243 тисячі учасників



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Реєстраційні документи можна надсилати до 18 березня 2019 року

Найактивніше учасники реєструються у Полтавській області, де відсоток від очікуваної кількості учасників тестування склав 92,47%

Від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року, станом на 12 березня, зареєстровано понад 243 тисячі учасників. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.

«У період з 5 лютого до 12 березня 2019 року зареєструвалося 243 122 особи, що становить 73% від очікуваної кількості цьогорічних учасників», - йдеться у повідомленні.

Найактивніше учасники реєструються у Полтавській області, де відсоток від очікуваної кількості учасників тестування склав 92,47%. У Харківській – 84,74%, Донецькій - 82,73%, Дніпропетровській - 81,86%, Чернігівській - 81,43%, Черкаській – 80,61%.

В УЦОЯО нагадали, що комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти надсилають до 18 березня 2019 року.

Як повідомлялося, на ЗНО-2019 записалися більше половини цьогорічних випускників. Станом на 6 березня для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалось 185 535 осіб.

До слова, до пробного ЗНО у Вінницькій області допущено понад 15 тисяч осіб.