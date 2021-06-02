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    Гривня четвертий день зростає: курс валют на 2 червня

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    Нацбанк встановив курси валют на середу - Гривня четвертий день зростає: курс валют на 2 червня
    Нацбанк встановив курси валют на середу
    Фото з відкритих джерел

    Вартість долара становить 27,4 гривні, а євро – 33,5 гривні

    У середу, 2 червня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

    Офіційні курси валют Нацбанку на 2 червня:

    • Долар США – 27,43 грн (мінус 3 коп.).
    • Євро – 33,53 грн (плюс 2 коп.).

    Курси валют у банках та обмінниках 1 червня:

    • Долар США – 27,35/27,55 грн.
    • Євро – 33,25/33,60 грн.

    Антирекорди гривні:

    • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
    • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - 27,44 гривні. Курс у купівлі просів також на 4 копійки - до 27,42 гривні за долар. Євро в продажу піднявся на 5 копійок - 33,58 гривні за євро.

    До слова, із 2 червня змінюються вимоги до декларування цінних паперів.

    Також Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.

    Теги: Національний банк курс валют економіка гривня фінанси
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    Гривня четвертий день зростає: курс валют на 2 червня