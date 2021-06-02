Гривня четвертий день зростає: курс валют на 2 червня

Вартість долара становить 27,4 гривні, а євро – 33,5 гривні

У середу, 2 червня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 2 червня:

Долар США – 27,43 грн (мінус 3 коп.).

Євро – 33,53 грн (плюс 2 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 1 червня:

Долар США – 27,35/27,55 грн.

Євро – 33,25/33,60 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - 27,44 гривні. Курс у купівлі просів також на 4 копійки - до 27,42 гривні за долар. Євро в продажу піднявся на 5 копійок - 33,58 гривні за євро.

До слова, із 2 червня змінюються вимоги до декларування цінних паперів.

Також Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.