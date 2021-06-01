В Україні хочуть змінити процедуру банкрутства на період карантину

Документ має спростити процедуру банкрутства, оскільки розгляд відповідних справ почав затягуватись у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень

Процедуру банкрутства на період карантину можуть змінити. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4220.

Документ підтримали 314 парламентаріїв.

Президент ініціював зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантин затягується провадження у справах про банкрутство.

Тимчасово, на період дії карантину, збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції.

Проєкт передбачає, що для підтвердження особи та повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів надаються документи, що підтверджують особу та його повноваження, засвідчені електронним цифровим підписом. А якщо учасник не має ЕЦП, то підтвердження його особистості здійснюється у порядку, визначеному законом про Єдиний державний демографічний реєстр.

Прописано, що збори (комітет) кредиторів можна проводити шляхом опитування. Ініціатор опитування посилає усім учасникам зборів запит з проєктом рішення щодо запропонованого питання (питань). У такому запиті вказані адреса, на яку учасники опитування повинні направити свою відповідь, і термін для надання відповіді.

Відповідно до закону, суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого або за власною ініціативою може продовжити терміни проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство.

Положення, які стосуються мораторію на банкрутство під час карантину, пропонують вилучити з кодексу. Цей закон Зеленський вніс до Ради восени 2020 року.

Нагадаємо, Рада відхилила розгляд проєкту «слуг» щодо української мови у кіно. Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- і кінопродукції в період карантину» було зареєстровано нардепами від «Слуги народу» Микиткою Потураєвим і Євгенією Кравчук. Вони пропонують, щоб положення про українську мову в теле- та кіновиробництві набуло чинності лише через два місяці після скасування карантину. Наразі карантин в Україні діє до 30 червня, його постійно подовжують, починаючи з весни 2020 року.



