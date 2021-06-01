Рада звільнила українські авіакомпанії від оподаткування на ввезення літаків

Поки що вітчизняні авіакомпанії не можуть перейти на використання літаків, вироблених в Україні

Парламентарі відтермінували мито на ввезення іноземних літаків українськими компаніями

Верховна Рада на засіданні 1 червня ухвалила у другому читанні та в цілому закон щодо продовження до 1 січня 2025 року звільнення авіакомпаній від оподаткування митними сплатами за ввезення іноземних літаків. Про це йдеться на сайті Ради.

Законопроєкт №5301 підтримали 292 народних депутати. Перехідний період до переходу авіакомпаній на українські літаки пов’язаний з невиконанням затверджених у Стратегії 2016 року строків.

Так, до 2021 року авіакомпанії повинні були перейти на використання літаків, вироблених в Україні. Проте, як зазначили автори законопроєкту, з 2017 року ситуація із забезпеченням українських авіакомпаній літаками вітчизняного виробництва не змінилася.

«У зв’язку з чим для недопущення вкрай негативних наслідків для авіакомпаній і виникла необхідність відтермінувати до 1 січня 2025 року набрання чинності змінами до положень частини першої статті 105 Митного кодексу України», – обґрунтовують рішення автори.

Відтак до 1 січня 2025 року продовжується звільнення від оподаткування митними сплатами літаки масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

Також Кабміну доручено передбачити під час складання держбюджету на 2022 рік фінансування Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Зазначається, що обсягів має вистачити «для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників».

Нагадаємо, раніше Antonov Company та Міністерство оборони України уклали історичний контракт щодо постачання трьох Ан-178. Уперше за 29 років українські військові отримають нові вітчизняні літаки.

На початку квітня Міноборони показало будівництво нового літака Ан-178 для Повітряних сил.