В Україні лише 5% громадян вірять в економічне покращення

У найближчі місяці громадяни очікують погіршення економічного стану

Українці досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як «дуже погану» або «досить погану». Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

При цьому, лише 5% оцінюють економічну ситуацію як «добру» або «дуже добру», а 32% як «не погану і не добру».

«Разом з тим, ці оцінки є дещо кращими, ніж на початку цього року – наприкінці січня-на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану», 2% ˗ як «добру» або «дуже добру», 26% – як «не погану і не добру», – зазначають соціологи.

«Дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (36% оцінюють його як «дуже» або «досить» поганий, 48% ˗ як «не поганий і не добрий», 14% ˗ як «добрий» або «дуже добрий»). Так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася порівняно з початком року (тоді відповідні показники становили 43%, 46% і 7%)», – йдеться у повідомленні.

При цьому, опитані українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

«Частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах)», – свідчать результати опитування.

Водночас очікування змін в короткотерміновій перспективі є менш песимістичними, ніж наприкінці січня-на початку лютого цього року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 32% опитаних, а погіршення добробуту власної родини ˗ 24%).

Ще гіршими були ці показники у грудні минулого року: погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців тоді очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини ˗ 32%.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

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