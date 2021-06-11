Гривня різко пішла вгору. Нацбанк встановив курс валют на 14 червня

Курс долара знову впав до мінімуму за 11 місяців

Долар подешевшав на шість копійок, а євро одразу на 19

Національний банк України на понеділок, 14 червня, зміцнив курс гривні на шість копійок щодо долара, і на 19 копійок щодо євро. Про це свідчать свіжі дані на сайті НБУ.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2704,04 гривень (-0,0664 грн);

100 євро - 3279,05 гривень (-0,1985 грн).

Таким чином, офіційний курс долара вдруге за тиждень опустився до мінімальних за 11 місяців позначок. Нижче курс був ще в липні 2020 року.

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на вісім копійок - до 27,04 гривень за долар, у покупці - до 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу впав на 27 копійок - 32,76 гривень за євро.

За підсумками травня гривня зміцнилася на 1%. Курс долара минулого місяця знизився через те, що на валютному ринку пропозиція перевищувала попит.

Також експерт пояснив, чому українці постраждають від укріплення гривні.

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