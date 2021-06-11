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    Гривня різко пішла вгору. Нацбанк встановив курс валют на 14 червня

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    Курс долара знову впав до мінімуму за 11 місяців - Гривня різко пішла вгору. Нацбанк встановив курс валют на 14 червня
    Курс долара знову впав до мінімуму за 11 місяців
    Фото: Уніан

    Долар подешевшав на шість копійок, а євро одразу на 19

    Національний банк України на понеділок, 14 червня, зміцнив курс гривні на шість копійок щодо долара, і на 19 копійок щодо євро. Про це свідчать свіжі дані на сайті НБУ.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США - 2704,04 гривень (-0,0664 грн);
    • 100 євро - 3279,05 гривень (-0,1985 грн).
    Таким чином, офіційний курс долара вдруге за тиждень опустився до мінімальних за 11 місяців позначок. Нижче курс був ще в липні 2020 року.

    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на вісім копійок - до 27,04 гривень за долар, у покупці - до 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу впав на 27 копійок - 32,76 гривень за євро.

    За підсумками травня гривня зміцнилася на 1%. Курс долара минулого місяця знизився через те, що на валютному ринку пропозиція перевищувала попит.

    Також експерт пояснив, чому українці постраждають від укріплення гривні.

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    Теги: Національний банк курс валют США банк валютні операції гроші ціни українці гривня криптовалюта НБУ
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    Гривня різко пішла вгору. Нацбанк встановив курс валют на 14 червня