Дефіцит бензину скасовується, але ціни ростуть: що відбувається на ринку пального

Ймовірно ціни на бензин і дизпальне цього тижня не зміняться

Вартість пального стримують Кабмін і міцна гривня

На ринку пального головними новинами минулого тижня стали три: дві погані для споживачів і одна хороша. Перша – Кабмін перерахував граничну ціну пального, збільшивши її додатково приблизно на 60 коп./л. Друга – мережі-дискаутери, які продають пальне за найнижчими цінами, їх підвищили. І хороша новина: подешевшав скраплений автогаз.

Про те, що може статися цього тижня, розповіли експерти: директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев та аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Нова гранична ціна на пальне була розрахована Кабміном із урахуванням витрат на логістику, про які кабмінівські «специ» забули, а вона становить 27 доларів на кожній тонні. Мусили спішно вносити зміни до постанови про регульовані ціни. Зрештою нова ціна на бензини А-92 і А-95 стала 29,92 грн/л, на ДТ – 27,91 грн/л. Преміальне пальне коштує дорожче, адже, нагадаємо, ціни на нього не регулюються, на автогаз – теж.

У більшості регіонів середні ціни на бензин змінилися в межах 10 коп./л. Найбільше подорожчання – в Полтавській області: на 11 коп. за літр А-92 – до 28,18 грн/л. На ДП ціни взагалі змінилися в межах статистичної похибки – на 1-2 коп./л. А от автогаз подешевшав в 10 областях на 4-10 коп./л, в Черкаській обл. – на 15 коп./л, в інших ціни збереглися.

Найдорожчий бензин А-92 в Луганській області – 29,43 грн/л (ціна не змінилася), бензин А-95 в Києві – 30,55 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,21 грн (+4 коп.), літр А-95 – 28,14 грн (+1 коп.).

Дизель та автогаз також найдорожчі на Луганщині – відповідно 28,13 грн/л і 16,17 грн/л (ціни не змінилися).

Найдешевше дизпальне в Миколаївській області – 26,86 грн/л (+1 коп./л), автогаз – в Чернігівській – 15,21 грн/л (-8 коп./л).

Розкид цін зменшився за бензин А-92 і по ДП, не змінився в А-95 і збільшився за автогаз. На А-92 розкид становить 8,2% (2,22 грн/л), було 8,3%, за А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), за дизель – 4,7% (1,27 грн/л), було 6,4%, за автогаз – 6,3% (0,96 грн/л), було 5,6%.

Середня ціна А-92 по Україні – 28,20 грн/л.

Середня ціна А-95 по Україні – 28,97 грн/л

Середня ціна ДП по Україні – 27,35 грн/л

Середня ціна LPG по Україні – 15,69 грн/л

Експерти кажуть, що мережі-дискаунтери підвищили ціни на 10-20 коп./л, бо у них вони були помітно нижчими, ніж гранично регульовані Кабміном. Це, за словами Геннадія Рябцева, збільшило середню ціну по областях, залежно від кількості там заправок тієї чи іншої мережі-дискаунтера. Загалом по Україні це дало зростання цін на бензини в межах 5 коп./л. А ось «кабмінівську» надбавку в 60 коп./л майже нівелювало зниження котирувань на пальне через тривале зміцнення гривні до долара.

Сергій Куюн уточнив, які саме мережі підняли ціни.

«У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на бензини зросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,54 грн/л. Водночас ДП подорожчало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л. Мережа Motto підвищила ціни на бензини на 10 коп./л: А-92 в середньому подорожчав до 27,15 грн/л, А-95 – до 28,06 грн/л. На 10 коп./л, до 29,09 грн/л, зросла ціна бензину марки А-95 в мережі BVS. На станціях Авантаж 7 бензини подорожчали на 17 коп./л. Так, ціна А-92 зросла до 27,28 грн/л, А-95 – до 28,28 грн/л», – аналізує експерт.

Невелике зниження цін на автогаз також носило локальний характер, зазначив Артем Куюн. Так, мережа Motto знизила за тиждень ціни на 20 коп./л, мережа «Укрнафта» – на 6 коп./л.

Артем Куюн також повідомив, що Україна продовжує нарощувати постачання газу морським шляхом для компенсації зниження білоруських обсягів через ремонт Мозирського НПЗ (до 4% ринку).

«Танкер-газовоз Star Prime 7 червня прибув на розвантаження в порт Миколаєва, судно доправило 1,8 тис. т скрапленого газу, – уточнив Артем Куюн. – Наприкінці травня ще один газовоз доставив до Миколаєва 1 тис. т газу. Всього в травні з 125,6 тис. т газу по імпорту більше 10% були доправлені морем№.

Це означає, що дефіциту газу не буде, ринок збалансований.

Експерти потішили: дефіцит бензинів у червні, що саме намітився, скасовується.

«Мозирський НПЗ (Білорусь), незважаючи на ремонт, винайшов можливість відвантажити в Україну марки А-95 до 20 тис. т (35% звичайних обсягів), – аналізує Сергій Куюн. – Також українські трейдери уклали нові контракти на постачання ресурсу з інших напрямків. Зокрема, очікується, що відвантаження з Литви залишиться на високому травневому рівні в обсязі 25 тис. т за норми 15 тис. т. За оперативними даними, збільшить випуск марки А-95 Укртатнафта – з 35 до 40 тис. т. У випадку надходження заявок підприємство готове наростити випуск до 50 тис. т», – говорить Сергій Куюн.

Все це дозволить уникнути ресурсної та цінової напруженості на ринку, впевнений експерт.

Геннадій Рябцев також говорить, що ціни на бензин і дизпальне цього тижня не зміняться.

«Навіть незважаючи на те, що нафтові котирування вперше з 2019 року перевищили 70 доларів за барель, це поки не відбилося на оптових цінах на пальне, – констатував Геннадій Рябцев. – Зростання роздрібних цін стримує не тільки держрегулювання, а й зміцнення гривні. Але потенціал подорожчання поступово формується, і коли він проявиться, поки прогнозувати рано. Точно можна сказати: якщо курс долара знову піде вгору – преміальні бензини подорожчають відразу ж».

Артем Куюн говорить, що ринок газу поки «затаївся». Сформований потенціал для зниження на 70 коп./л поступово нівелюється більш дорогими морськими постачаннями. Також в умовах регульованих цін, на АЗС майже нічого не заробляють на звичайному бензині, тому намагаються максимально заробити на газі.

«До середини червня на стелах ціна газу не зміниться, невелике зниження на минулому тижні було за рахунок коригувань цін в окремих мережах», – резюмував Артем Куюн.

Раніше водіїв попередили про подорожчання «бюджетного» пального.

Джерело: Сегодня