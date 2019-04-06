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    Гройсман: децентралізація вже охопила 70% України

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    <p>Прем'єр-міністр Володимир Гройсман</p> - Гройсман: децентралізація вже охопила 70% України

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Фото: Главком

    За словами прем’єра, приклади успішних практик місцевого самоврядування вже можна побачити у багатьох областях

    Утворення в Україні місцевих громад має завершитися до осені 2020 року. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив в ефірі телеканалу «Україна».

    «70 відсотків вже охоплені децентралізацією, 30 - ще ні. Я вважаю, що крайній термін, коли ми маємо утворити об'єднані громади, спроможні, там, де може бути школа, садочок, нормальна дорога, клуб, підприємство тощо - це не пізніше виборів до місцевих громад, які відбудуться восени 2020 року. І це важливо, це в принципі ціль. Ми в січні оновили план децентралізації на нові пʼять років, і він це передбачає», - цитує Гройсмана «Укрінформ».

    За його словами, приклади успішних практик місцевого самоврядування вже можна побачити у багатьох областях.

    «Тобто ідея, з якою я прийшов працювати в центральну владу - змінити систему управління державою на базі того, щоб усе концентрувалося на місцях, - це зараз відбувається», - наголосив глава уряду.

    Відповідаючи на запитання, чи набереться 300 голосів у парламенті за зміни до Конституції щодо децентралізації, Гройсман підкреслив, що дуже хотів би цього.

    «Я можу сказати, що для мене це є одним із фундаментальних питань, за які я буду боротися, ми доб'ємося того, що буде триста», - заявив премʼєр-міністр.

    Раніше президент України заявив, що з 2013 до 2019 року бюджети розвитку місцевих громад зросли в 67 разів.

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