Гройсман: децентралізація вже охопила 70% України



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Фото: Главком

За словами прем’єра, приклади успішних практик місцевого самоврядування вже можна побачити у багатьох областях

Утворення в Україні місцевих громад має завершитися до осені 2020 року. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив в ефірі телеканалу «Україна».

«70 відсотків вже охоплені децентралізацією, 30 - ще ні. Я вважаю, що крайній термін, коли ми маємо утворити об'єднані громади, спроможні, там, де може бути школа, садочок, нормальна дорога, клуб, підприємство тощо - це не пізніше виборів до місцевих громад, які відбудуться восени 2020 року. І це важливо, це в принципі ціль. Ми в січні оновили план децентралізації на нові пʼять років, і він це передбачає», - цитує Гройсмана «Укрінформ».

За його словами, приклади успішних практик місцевого самоврядування вже можна побачити у багатьох областях.

«Тобто ідея, з якою я прийшов працювати в центральну владу - змінити систему управління державою на базі того, щоб усе концентрувалося на місцях, - це зараз відбувається», - наголосив глава уряду.

Відповідаючи на запитання, чи набереться 300 голосів у парламенті за зміни до Конституції щодо децентралізації, Гройсман підкреслив, що дуже хотів би цього.

«Я можу сказати, що для мене це є одним із фундаментальних питань, за які я буду боротися, ми доб'ємося того, що буде триста», - заявив премʼєр-міністр.

Раніше президент України заявив, що з 2013 до 2019 року бюджети розвитку місцевих громад зросли в 67 разів.