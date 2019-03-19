Президент: з 2013 до 2019 року бюджети розвитку місцевих громад зросли в 67 разів



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Президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку Рівненщини Фото: прес-служба глави держави

Президент нагадав, що тепер у зведеному бюджеті частка місцевого бюджету – 51%, а державного бюджету – 49%

Під час Ради регіонального розвитку Рівненщини президент Петро Порошенко наголосив на тому, що завдяки децентралізації суттєво збільшилися бюджети місцевих громад у співвідношенні до державного бюджету, а також зросли бюджети розвитку громад.

«Ми зробили чесно – разом з владою і повноваженнями передали на місця фінансовий ресурс», - цитує Порошенка прес-служба глави держави.

Президент нагадав, що тепер у зведеному бюджеті частка місцевого бюджету – 51%, а державного бюджету – 49%.

«І лише необхідність витрат на оборону не дає нам далі посувати це співвідношення на користь місцевих бюджетів. Але це буде продовжено, я вам це обіцяю», - додав він.

Також глава держави підкреслив, що за останні роки значно збільшилися і бюджети розвитку.

«Порівняйте – у 2013 році місцеві громади з державного бюджету отримували 500 млн грн на свій розвиток. У 2019 році в державному бюджеті для них закладено 33,5 млрд грн. В 67 разів зросли бюджети розвитку місцевих громад. Під час війни», - сказав президент.

Президент повідомив, що на сайті Міністерства фінансів оприлюднено бюджет кожної громади і це дає можливість кожному члену громади перевірити витрачання коштів місцевих громад.

«І ще одне, можливо найважливіше. Децентралізація – це не кожен сам за себе. Навпаки, децентралізація – це об’єднання всіх нас заради спільної великої мети. А коли ми об’єднані, нас ніхто не переможе», - наголосив президент.