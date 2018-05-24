Гройсман розповів Туску про амбітний план українських реформ

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Курс на євроінтеграцію став ключовою складовою реформ в Україні, зазначив Гройсман

На сьогодні немає жодних підстав вважати, що Україна уповільнила процес реформ. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі у Брюсселі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляється на Урядовому порталі.

«Cьогодні немає жодних підстав вважати, що Україна уповільнила процес реформ. Прогрес ми детально представимо під час Копенгагенської конференції в червні», - зазначив Прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, план реформ Кабінету міністрів був і залишається амбітним. І значна частина цього плану вже втілюється в життя, сказав Гройсман, зазначивши, що інновації запроваджуються в освіті, медицині, пенсійній системі. На часі – залучення інвестицій в державний сектор, модернізація системи управління державним майном, продовження децентралізації в бік більшої свободи та відповідальності регіонів, додав він.

Так само на порядку денному, за словами Гройсмана, антикорупційні ініціативи, передусім в контексті ухвалення та реалізації проекту закону про Антикорупційний суд.

«Ми також звертаємо увагу, що у боротьбі з корупцією вже здійснені такі системні кроки, як успішне запровадження електронної системи державних закупівель Prozorro, реформовано енергоринок, суттєві зміни відбулися в банківському секторі. Вони значно звузили поле для корупції», - сказав він.

Згідно з повідомленням, під час розмови сторони дійшли згоди, що сьогодні можна розширювати діалог з Євросоюзом в бік конкретних планів щодо посиленого співробітництва у митній, енергетичній, цифровій сферах, а також у сфері юстиції та внутрішніх справ. Це, впевнений глава уряду, створить передумови для забезпечення безпечного простору на зовнішніх кордонах ЄС.

Крім того, співрозмовники торкнулися питання Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 років та пріоритетів реформи енергосектору. Київ відзначає солідарність у питаннях енергетики і зацікавлений в тому, щоб співробітництво у цій сфері розвивалося на взаємовигідних умовах, сказав Гройсман.

«Мова, передусім, про адекватну і чесну оцінку проекту «Північний потік - 2», оцінку дій «Газпрому» щодо зловживань монопольним положенням та опрацювання можливостей спільного розвитку української газотранспортної системи, яка довела свою надійність і здатність забезпечувати безперебійний транзит газу в складних умовах», - йдеться в повідомленні.

Окремо сторони торкнулися питання підтримки позицій та ініціатив Києва з боку ЄС під час саміту “Великої сімки» в Канадському місті Шавлевуа на початку червня.