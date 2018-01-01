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    Порошенко до українців Криму та Донбасу: Брати і сестри, ваш дім – Україна

    Президент побажав, щоб крізь штучні лінії розмежування його щирі побажання почули Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ
    Президент України Петро Порошенко у новорічному зверненні до українського народу окремо звернувся до українських воїнів, які тримають оборону на Донбасі, та до жителів Криму і окремих районів Донбасу, заявивши, що регіони обов’язково возз’єднаються з Україною, а російського агресора буде вигнано та покарано.  Про це йдеться у
    • Сьогодні, 00:39
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент побажав, щоб крізь штучні лінії розмежування його щирі побажання почули Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ

    Президент України Петро Порошенко у новорічному зверненні до українського народу окремо звернувся до українських воїнів, які тримають оборону на Донбасі, та до жителів Криму і окремих районів Донбасу, заявивши, що регіони обов’язково возз’єднаються з Україною, а російського агресора буде вигнано та покарано. 

    Про це йдеться у новорічному зверненні глави держави до українського народу. 

    «Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень. И з глибокою пошаною привітаємо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах, а ми і надалі будемо зміцнювати нову армію, нашу гордість та нашу славу», - заявив президент. 

    Порошенко окремо звернувся до жителів окупованих територій України.

    «Крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім – Україна, а грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час, проженемо та покараємо» - зазначив глава держави.

    Напередодні президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік.

    Нагадаємо, наприкінці грудня Порошенко назвав безвіз головним досягненням України в 2017 році.

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