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    Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у потягах «Укрзалізниці»

    31 грудня є датою, для якої діє найдешевший проїзд протягом року
    У потягах «Укрзалізниці» Новий рік зустрінуть 17 тисяч людей. Про це у Twitter повідомив виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов. «Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть новий 2018-й рік в потягах «Укрзалізниці»! У новорічну ніч буде курсувати близько 100 поїздів», - написав
    • Сьогодні, 20:59
    • Розсилка

    31 грудня є датою, для якої діє найдешевший проїзд протягом року

    У потягах «Укрзалізниці» Новий рік зустрінуть 17 тисяч людей. Про це у Twitter повідомив виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    «Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть новий 2018-й рік в потягах «Укрзалізниці»! У новорічну ніч буде курсувати близько 100 поїздів», - написав він.

    За його словами, 31 грудня діє коефіцієнт 0,7 або -30% до вартості квитка. Це найдешевший проїзд протягом року, відзначив Кравцов.

    Нагадаємо, Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року.

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