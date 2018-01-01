Привітання президента України з нагоди Нового року (відео)

Петро Порошенко підбив підсумки 2017 року та привітав українців зі святами

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим роком. «Дорогі українці! Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося-таки вирвати з ворожих катівень. Із глибокою пошаною привітаймо українських воїнів. Вони надійно



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Петро Порошенко

Петро Порошенко підбив підсумки 2017 року та привітав українців зі святами

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим роком.

«Дорогі українці! Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося-таки вирвати з ворожих катівень.

Із глибокою пошаною привітаймо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми й надалі будемо зміцнювати нову армію, - нашу гордість і нашу славу.

Крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати й сестри, ваш дім – Україна… А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю - настане час - проженемо та покараємо.

Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. Сполучені Штати щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї. Крок у цьому напрямку зробила Канада та інші держави. Євросоюз також продовжив санкції проти країни-агресора.

І неначе під ялинку лягло рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту дев’ятого року.

Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом. І мільйони, яким він ще стане в нагоді. І всіх нас – із впевненим та безповоротним рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно – здійснилося.

Хай і не без помилок, але рухаємся вперед. Після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку.

За все, чого країна досягла, - величезна подяка кожному з вас. Це – результат спільної праці.

У новому році уряд має прискорити темпи зростання. Потрібне підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців. І це нам - по силах.

Як президент - забезпечу політичні умови, необхідні для економічного піднесення. У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, – слід забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на нас ззовні, - навпаки, відкривати вогонь. І як зіницю ока берегти нашу єдність.

Оптимізм, віра у свою країну, у свої сили – наш головний ресурс. І все буде добре. Для цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога, але працювати так, ніби все залежить від нас.

Бажаю громадянам України і українцям всього світу миру, щастя, добробуту!

З Новим роком! Слава Україні!», - йдеться у привітанні Порошенка.

Напередодні президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік.

Нагадаємо, наприкінці грудня Порошенко назвав безвіз головним досягненням України в 2017 році.

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