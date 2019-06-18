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    Гройсман пропонує скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман - Гройсман пропонує скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
    Фото: twitter.com/VGroysman

    За словами прем'єра, скорочення «дозволить тим районам, де вже функціонують повноцінні громади, жити за новими стандартами»

    Уряд пропонує на 50% скоротити кількість обласних і районних державних адміністрацій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

    «Пропонуємо з 1 січня 2020 року скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації. Знаю, що це довгоочікуване рішення», - написав Гройсман.

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    За його словами, скорочення «дозволить тим районам, де вже функціонують повноцінні громади, жити за новими стандартами».

    Зазначимо, з середи, 19 червня, починаються обговорення змін до Конституції в частині децентралізації.

    Нагадаємо,  Гройсман сподівається, що при президенті Володимиру Зеленському вдасться навести порядок в питанні детінізації економіки, в тому числі не без допомоги «очищеної» правоохоронної системи.

    До слова, прем'єр-міністр та лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман вважає, що у разі проходження у Верховну Раду після виборів зможе знову претендувати на посаду прем'єра.

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    Володимир Гройсман децентралізація партії уряд Українська стратегія
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