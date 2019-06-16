У Гройсмана спростували чутки, що висувають фігуранта справи Гандзюк на вибори в Раду



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Партія «Українська стратегія Гройсмана» не буде висувати по мажоритарці на одному з херсонських округів Андрія Гордєєва

«Хтось запустив чутку, що партія «Українська стратегія Гройсмана» ніби-то висуває по мажоритарці на одному з херсонських округів Андрія Гордєєва», - заявив прессекретар прем’єра

Партія Володимира Гройсмана «Українська стратегія» не планує висувати на одному з херсонських мажоритарних округів Андрія Гордєєва, який може бути у причетний до вбивства Катерини Гандзюк.

Про це у соцмережі Facebook написав прессекретар Гройсмана Василь Рябчук.

«Хтось запустив чутку, що партія «Українська стратегія Гройсмана» ніби-то висуває по мажоритарці на одному з херсонських округів Андрія Гордєєва, з ім'ям якого пов'язують замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Це абсурд вже тому, що тиждень тому було сказано, що «Українська стратегія» Гройсмана не буде висувати мажоритарників. Але ще більш абсурдно припустити, що Гройсман міг би підтримати висування людини, яка може бути причетна до цього жорстокого вбивства», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Гройсман «чітко заявляв свою позицію - необхідно знайти і покарати всіх виконавців і замовників».

«Прикро, що ті, кому вигідні такі провокації, провадять політичну боротьбу нечесними методами, а попирають всі норми моралі, використовуючи тему загибелі людини. Можливо, прикриваючи цим власну провину?» - написав Рябчук.

Раніше повідомлялося, що активісти з громадської ініціативи «Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?» стверджують, що партія Володимира Гройсмана «Українська стратегія» збирається висунути на одному з херсонських мажоритарних округів одного з замовників вбивства - Андрія Гордєєва.

Як відомо, у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його ексзаступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.