Гройсман відреагував на зухвалу видачу Росією своїх паспортів



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав партнерів України не визнавати громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видає Росія українцям, що живуть на окупованих територіях.

Про це він написав 14 червня у Twitter.

«Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор», - заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр закликав партнерів України приєднатися до такої позиції.

Як відомо, 14 червня російські ЗМІ з посиланням на начальника міграційної служби «ДНР» Володимир Краснощока повідомили, що перші 34 мешканця «ДНР» вирушили в РФ за отриманням російських паспортів.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Нагадаємо, на засіданні уряду 8 травня було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції. Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.