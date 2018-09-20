Гройсман пропонував Омеляну внести за нього заставу



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Фото: Главком Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем'єр зателефонував Омеляну та запропонував «свою допомогу»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив готовність внести заставу за міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це Омелян повідомив в ефірі skrypin.ua.

«Він (прем’єр-міністр Володимир Гройсман, - ред.) зателефонував, він запропонував свою допомогу... Є позиція уряду, вона на мою підтримку спрямована. Володимир Борисович дійсно висловив свою готовність внести за мене заставу, якщо це буде потрібно», - розповів Омелян.

Він додав, що таку ж готовність висловив і Арсеній Яценюк.

«І таких бажаючих було декілька десятків», - зазначив міністр.

Нагадаємо, 19 вересня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.

Міністра викликали на допит до Національного антикорупційного бюро України на 19 вересня.

Джерело: РБК-Україна