Суд арештував майно Омеляна



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Прес-секретар Солом'янського райсуду Києва повідомила, що надійшло два клопотання щодо справи Омеляна

Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Про це 19 вересня повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

За її словами, до суду надійшло два клопотання, одне з яких було задоволено повністю, а друге - частково. Як уточнила Квітченко, обидва клопотання стосувалися арешту майна.

Сам Омелян почув про арешт свого майна від журналістів, подробиць, як він стверджує, не знає.

Пізніше прес-секретар Міністерства інфраструктури Марина Томко написала в Facebook, що «згідно з непідтвердженою інформацією, закритим рішенням суду арештовано майно Омеляна: квартира (60 кв.м.) і машина брата міністра».

Нагадаємо, 13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.

Міністра викликали на допит до Національного антикорупційного бюро України на 19 вересня.

Джерело: Українська правда