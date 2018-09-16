НАБУ покликало Омеляна на допит



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Допит міністра відбудеться 19 вересня

Підозрюваного у незаконному збагаченні міністра інфраструктури Володимира Омеляна викликали на допит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат Олександр Лисак.

За його словами, допит міністра відбудеться у середу, 19 вересня.

«Допит призначено на середу в НАБУ. Запропонували надати показання приблизно о 17:00 в якості підозрюваного в його справі», - повідомив Лисак.

За даними адвоката, НАБУ вже не вперше викликало Омеляна на допит.

«Перший допит у цій самій справі відбувся або у 2017 році, або на початку 2018. Точно не пам’ятаю. Тоді його було викликано на допит в НАБУ ще в якості свідка. Він надав розгорнуті показання. Вони кажуть, тоді він був свідок, а тепер підозрюваний», - додав він.

Нагадаємо, 13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.

Під час судового засідання, на якому суддя визначав запобіжний захід для міністра, сторона обвинувачення повідомила, що даними прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Северин має австрійське громадянство, а Марк і Анна – американське. До слова, Омелян спершу стверджував, що другі пологи його нинішньої дружини були безплатними. Українські журналісти назвали ці слова брехнею.

Омелян в інтерв’ю «Главкому» сказав, що у обох його дітей від другого шлюбу українське громадянство: і в Марка, і в Анни.

Омелян також висловив обурення підвищеною цікавістю суспільства та ЗМІ до факту народження його дітей в Сполучених Штатах.

Національне антикорупційне бюро України надало дозвіл підозрюваному в незаконному збагаченні міністру інфраструктури Володимиру Омеляну виїжджати у закордонні відрядження.